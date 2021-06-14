NATO zirvesindeki görüntüler geçmişi hatırlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı NATO toplantısında çekilen bir kare, dünden bugüne Türkiye'nin değişen itibarını gösterdi.







NEREDEN NEREYE!



Geçtiğimiz yıllarda Türk liderler katıldığı zirvelerde hep ‘yalnız' kaldı. Bülent Ecevit ise bunun en belirgin örneklerini sergiledi. Katıldığı NATO zirvesinde tek başına verdiği kare Türkiye'de yıllarca tartışıldı.



Bugün ise dünya liderlerinin Erdoğan'a olan ilgilisi dikkat çekti. Bunun son örneği ise son NATO zirvesinde verildi.





