Erdoğan-Macron görüşmesi başladı!

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geliyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN MACRON GÖRÜŞMESİ BAŞLADI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.



İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.



Kritik zirvede Türkiye ile Fransa arasında son dönemlerde gerilen ilişkiler ele alınıyor. Ayrıca Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Karabağ, Kıbrıs gibi konuların da ele alınması bekleniyor.



JOE BIDEN GÖRÜŞMESİ SAAT 18.00'DE



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirecek.