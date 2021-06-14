'Dosthane bir sohbet gerçekleştirdiler!'

İletişim Başkanı Fahrettin Atun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



'DOSTANE BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİLER'



Altun, paylaşımında, 'Cumhurbaşkanı, bugün NATO zirvesinde Başkan Biden ile dostane bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek.' ifadelerini kullandı.



BİDEN İLE SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lobide ABD Başkanı Joe Biden ile ayak üstü bir sohbet gerçekleştirdi. Kritik zirve öncesi yapılan sohbette NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yer aldı. Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu da Biden ile Erdoğan'ın sohbetini yakından takip etti.