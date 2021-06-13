Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o yaş grubuna aşı müjdesi!

Türkiye koronavirüs'e savaş açtı. Alınan önlemler sayesinde vaka sayısı kontrol altına alındı. Aşılamada ise gaza basıldı. Bu konuyla ilgili her gün sosyal medya hesaplarından vatandaşlara bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 'Artık iyice hızlandık' mesajını paylaşmıştı.



Koca, avukat, berber, kuaför, restoran çalışanları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar, taksi-dolmuş esnafı, kargo çalışanları ve kuryelerin de aşı randevusu alabileceğini açıklamıştı.



Bakan Koca, bu sabah yaptığı paylaşımda ise 40 yaş ve üstünün de aşı olabileceğini duyurdu. Koca şu ifadeleri kullandı:



'(Kovid-19 aşısı) 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.'