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Müsilajdan sonra 'bozuk yumurta kokulu yosun' uyarısı! Turizme ve ekosisteme zararı büyük

İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarında 'Sargassum' türü yosunlar görülmeye başladı. Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, bu tehdidin deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğrayacağını belirterek, uyarılarda bulundu. Müsilaj istilası gibi önlem alınmazsa 'Sargassum' adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 17:37
Müsilajdan sonra 'bozuk yumurta kokulu yosun' uyarısı! Turizme ve ekosisteme zararı büyük

Dikili kıyılarında görülmeye başlanan 'Sargassum' türü yosunların turizmi etkileyebileceği belirtiliyor. Dalgaların getirdiği bu çamur rengi yosunlar kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yayıyor.

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, son günlerde görülen müsilaj istilası gibi önlem alınmazsa 'Sargassum' adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Çetin, 'Dikili sahillerindeki yoğun olarak görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda 'Sargassum' popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor' dedi.


YOSUN ÇÜRÜDÜKÇE SAĞLIK İÇİN ZARARLI OLUYOR

Meksika'da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, 'Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu.

Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler' dedi.

 
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