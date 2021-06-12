Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında mücadelenin sürdüğü deniz salyası, İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor.







Deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden temizlenen deniz salyası, son olarak İzmit Körfezi'nin güneyi ile batısını birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nün etrafını sardı.







Osmangazi Köprüsü'nü saran deniz salyası havadan görüntülendi







Deniz salyası ile birlikte korkutan manzaranın oluştuğu Osmangazi Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.