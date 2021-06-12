Meteoroloji'den kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan hava durumu uyarısının ardından kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de etkili olan yağmur yağışı sonrası yollar sular altında kaldı. Meteoroloji tarafından İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarı geldi.



YOLLAR SU ALTINDA KALDI



Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında aldı. Araçlar güçlükle ilerledi.



METEOROLOJİ'DEN TRAKYA'YA UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce öğle saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.



İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak (21-50 kg/m²) ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



KASTAMONU VE ÇORUM İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu ile Çorum çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.



Açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.