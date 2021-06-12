12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs salgını kısa sürede sınırlarını aşmış ve geniş bir alana yayılmıştı. Ülkemizde ilk vaka tespiti 11 Mart 2020 tarihinde yapılırken, salgın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdürüyor.Özellikle nisan ayında yükselişe geçen vaka ve vefat sayıları rekor seviyeleri gördü. Salgındaki kötü gidişat yetkilileri tedbir almaya iterken, Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan kapanma uygulaması kısa sürede etkisini gösterdi. 60 binlere kadar yükselen vaka sayısı kademeli olarak 10 binin altına indi ve aylar sonra en düşük seviyelerinde seyretmeye başladı. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayısında da ciddi şekilde azalmalar oldu.





Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.