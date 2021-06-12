12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı!

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Nisan ayında rekor seviyelere çıkan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni tedbirler almaya itmiş, bu kapsamda da 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulamasına geçilmişti. Kapanma kararı kısa sürede meyvelerini verdi ve 60 binlere kadar çıkan vaka sayısı kademeli olarak 10 binin altına düştü. 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme adımları atılırken, vakalardaki düşüş bu süreçte de sürdü. Sağlık Bakanlığı 12 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs salgını kısa sürede sınırlarını aşmış ve geniş bir alana yayılmıştı. Ülkemizde ilk vaka tespiti 11 Mart 2020 tarihinde yapılırken, salgın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdürüyor.Özellikle nisan ayında yükselişe geçen vaka ve vefat sayıları rekor seviyeleri gördü. Salgındaki kötü gidişat yetkilileri tedbir almaya iterken, Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan kapanma uygulaması kısa sürede etkisini gösterdi. 60 binlere kadar yükselen vaka sayısı kademeli olarak 10 binin altına indi ve aylar sonra en düşük seviyelerinde seyretmeye başladı. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayısında da ciddi şekilde azalmalar oldu.