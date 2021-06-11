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Yerli otomobil fabrikasında son durum! TOGG fotoğrafı paylaştı!

TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti. Öte yandan yerli otomobil fabrikasındaki inşaatttan son durum da paylaşıldı..

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 22:57
Yerli otomobil fabrikasında son durum! TOGG fotoğrafı paylaştı!

TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda ilerleyen 'Yeni Lig Gemlik' ile ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar." denildi. Diğer yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG, yerli otomobil fabrikasındaki inşaattan son durum da paylaştı.

TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi'nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

TOGG Gemlik Tesisi'nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. TOGG bünyesinde, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.



TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda ilerleyen 'Yeni Lig Gemlik' ile ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar." denildi.

Diğer yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG, yerli otomobil fabrikasındaki inşaattan son durum da paylaştı.

 
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