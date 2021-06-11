TÜİK 2021 Nisan sanayi üretim endeksini açıkladı! Sanayide çarklar son sürat dönüyor

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi %72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı.



Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021







SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.



Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Nisan 2021









Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Nisan 2021









