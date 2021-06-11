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Tarihi Kemeraltı yine sular altında kaldı! CHP'li İzmir'in bu çilesi bitmez!

İzmir’de aniden başlayan sağanak yağış, her yağmurda aynı sıkıntıyı çeken Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı sular altında bıraktı. Altyapıdaki sorunların çözülmesini isteyen Kemeraltı esnafı, “30 yıldır bu sıkıntı hep var. Buraya altyapı istiyoruz” diye isyan etti.

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 11:38
Tarihi Kemeraltı yine sular altında kaldı! CHP'li İzmir'in bu çilesi bitmez!

İzmir'in önemli alışveriş noktalarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı, aniden bastıran yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı. Esnaflar, iş yerlerine su girmemesi için yoğun bir mücadele verdi. Bazı iş yerlerini ise su bastı.

'ACİLEN ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Esnaflar, her yağmurda aynı sıkıntının yaşandığını dile getirerek, acilen çözüm istedi. Her yağmurda aynı sıkıntıyı çektiklerini ifade eden esnaflardan Utku Turcan, “Bu sıkıntıdan kurtulmak istiyoruz. Yolları kapattılar, yol çalışması yapıyorlar. Oradaki esnaflar da iş yapamıyor. Ama yine ilk yağmurda yine her yeri su bastı. Rezillik bu başka bir şey değil. Bir an önce buna çare bulunmasını istiyoruz” dedi.



'30 YILDIR BU SIKINTI HEP VAR'

Her yağmurda aynı çileyi çektiklerini söyleyen Zeki Avcı ise “Şu esnafın çektiği rezilliğe bakın. Az bir şey yağmur yağsa bile böyle oluyor. Millet müşteriyi bıraktı çamur, su süpürüyor. Zaten pandemi var nasıl ekmek yiyeceğiz biz? 30 yıllık esnafım burada, 30 yıldır bu sıkıntı hep var. Buraya altyapı istiyoruz. Kadifekale'nin, Ballıkuyu'nun suyu olduğu gibi buraya iniyor” diyerek durumdan yakındı.



Esnaflardan Filiz Mavigöz de “Yağmurun nasıl geldiğini anlayamadık. Esnaf ne yapacağını şaşırdı. Herkes içerde oturarak yağmurun geçmesini bekledi” diye konuştu.

İzmir'de sabah başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını su bastı.



İzmir'de geçen hafta yaşanan sel felaketinde evde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu Muammer Sezgin kurtardı. Ancak selde çok sayıda büyük ve küçükbaş ile kümes hayvanı telef oldu. Hayvanlarının sel sularıyla tüm ilçeye yayıldığını söyleyen Sezgin, 'Eşim ve çocuklarımı selden kurtardım. Allah yardım etti. Fakat bir baktım gözümün önünde bütün hayvanlarım sürükleniyor. Ne yapacağımı bilemedim. Sel, evimi, arabamı her şeyimi aldı. Halımız ve elektrikli ısıtıcımızdan başka bir şeyimiz kalmadı' dedi.

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.

 
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