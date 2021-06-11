Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine ulaşıldı! 'Başörtümü açtı, yüzüme vurdu, gözlerim karardı'

Dizlerinde ve sağ omzundaki morarma nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nden kendisine 10 günlük rapor verildiğini aktaran Akkaya'nın yaşadığı dehşete ilişkin anlattıkları özetle şu şekilde:



'ERAY ÇAKIN'IN RAHATSIZ EDİCİ BAKIŞLARINA VE GÜLÜŞLERİNE MARUZ KALMAYA BAŞLADIK'



'Ben aynı konuda daha önce Harbiye Polis Amirliği'nde ifade vermiştim. Olay günü yaşamış olduğum şokun etkisiyle ayrıntılı ifade vermedim. Olay günü 6 Haziran 2021 tarihinde saat:18:00 gibi arkadaşım Yasemin Ferhat ile birlikte Mıstık Parkı'nda oturuyorduk. İsmini olay yerinde öğrendiğim Eray Çakın isimli şahıs da kendi arkadaş grubuyla yaklaşık 3-4 metre mesafede oturmaktaydı.'



'Biz parkta oturduğumuz andan itibaren Eray Çakın'ın rahatsız edici bakışlarına ve gülüşlerine maruz kalmaya başladık. Çünkü o sırada parkta bizim dışımızda başörtülü kimse yoktu. Ben üzerime yönelen bu alaycı bakışlara aldırmadım. Ancak arkadaşım Yasemin kendisini ortamda rahat hissetmediğini ve parktan gitmek istediğini söyledi. Bu esnada çevrede oturacak başka yer bulamayınca oturduğumuz yerde kalmaya devam ettik.'



'ERAY ÇAKIN, 'HANIMEFENDİ NE YAPIYORSUNUZ. O KEDİYİ O ŞEKİLDE DARP EDEMEZSİNİZ' DEDİ'



'Kısa bir süre sonra yanımıza beyaz renkli bir kedi geldi. Önce Yasemin kediyi kucağına alarak sevdi ve tüy dökmesi sebebiyle kediyi yere bıraktı.'



'Daha sonra ben kedinin başını okşadım. Ancak kıyafetimin beyaz olması ve kedinin kirli olması sebebiyle kucağıma almak istemedim. Bu esnada Eray Çakın aralıksız bir şekilde bizi gözetlemekteydi. Kediyi kenara koyarken bu durumu bahane ederek bir anda insanları galeyana getirmek için bağırarak ve ellerini havaya doğru kaldırarak 'Hanımefendi ne yapıyorsunuz. O kediyi o şekilde darp edemezsiniz' dedi.'



''BU İNSANLAR KEDİYİ DARP ETTİ' DİYEREK HALKI GALEYANA GETİRMEYE ÇALIŞTI'



'Ben de şahsa cevafp vermek üzere yüzümü döndüm ve 'Ben kediyi darp etmiyorum. Ben zaten kedileri severim. Ayrıca kedi besliyorum' dedim. Eray Çakın benim söylediğim cümleleri dinlemeden ayağa kalktı, önce parmağıyla bizi işaret ederek parktaki insanlara 'Bu insanlar kediyi darp etti' diyerek halkı galeyana getirmeye çalıştı.'



ERAY ÇAKIN, 'GAZİOSMANPAŞA'YA GİDİN. BURADA YAŞAYAMAZSINIZ. GİDİN BURADAN' DEDİ



'Hemen akabinde yine alaycı bir şekilde yine alaycı bir şekilde parmağını bize doğrultarak 'Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Gidin buradan' diyerek yüksek sesle ve insanları bize karşı kışkırtmak amacıyla bağırmaya devam etti. Şahsın yönlendirmesiyle ve bizi hedef göstermesiyle parkta bulunan insanlar tüm ilgilerini ve dikkatlerini bizim üzerimize yoğunlaştırdılar.'



'ERAY ÇAKIN ARKADAN EŞARBIMI AŞAĞIYA DOĞRU ÇEKİŞTİRMEYE BAŞLADI VE SAÇIMI AÇTI'



'Ben kendisine 'Ben zaten burada oturuyorum. Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz' dedim ve arkama döndüm. Birkaç saniye içinde Eray Çakın arkadan eşarbımı aşağıya doğru çekiştirmeye başladı ve saçımı açtı. Aynı anda elinde bulunan koyu renkli ve uzun bir cisimle yüzüm ve kafama vurmaya başladı. Sert cisimle yüzüme 4-5 defa vurduktan sonra gözlerim karardı. Şahıs beni omuzlarımdan tutarak yere fırlattı ancak sonrasında ben bilincimi kaydedip bayılmışım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Arkadaşım ve benim elimde mısır dolu bardak bulunduğu için biz kendisine karşılık vermedik ve saldırıyı önleyemedik.'



'ERAY ÇAKIN, BENİ YERE DÜŞÜRDÜKTEN SONRA VURMAYA DEVAM ETMEYE ÇALIŞMIŞ'



'Gözümü açtığımda insanlar bağırıp çağırıyorlardı. Sonradan çevreden duyduğum kadarıyla şahıs beni yere düşürdükten sonra vurmaya devam etmeye çalışmış ancak araya giren vatandaşlar beni elinden kurtarmışlar.'



'KIYAFETİMİZE ÇEKEREK VE BİZE SALDIRARAK BİZİM ORADA YAŞAMAMIZI İSTEMEDİĞİNİ ALENİ BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞTIR'



'Olay sırasında ne ben ne de arkadaşım Yasemin Ferhat, Eray Çakın isimli şahsa hakaret ettik. Bu kişi dini inancımız, başörtümüz, kadın olmamız ve kıyafetimizden dolayı park içerisinde bağırıp çağırarak insanlara galeyana getirmeye çalıştı.'



'Olay günü yaşamış olduğum şokun etkisiyle saldırgan şahsın tutumunu ve yaşadıklarımızı tam olarak ifade edemedim. Şahsın arkadan bana saldırdığı anda ilk olarak eşarbımı çekmesi ve başımın açılmasına sebebiyet vermesi kendisinin saldırısının nedenini açık şekilde ortaya koymaktadır. Bu kişi parka girdiğimiz andan itibaren bakışlarıyla bizi rahatsız etmeye başladı ve kedi sevme olayını bahane ederek planlı bir şekilde bana saldırdı. Şahıs orada bulunan insanların dikkatini bizim kıyafetimize çekerek ve bize saldırarak bizim orada yaşamamızı istemediğini aleni bir şekilde göstermeye çalışmıştır.'



'10 GÜNLÜK İSTİRAHAT RAPORU VERİLDİ'



'Olaydan sonra halen kendimi toparlayamadım. Dini inancımdan ve kadın olmamdan kaynaklı yapılan bu saldırı ve orada bulunan insanları bize karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmesi nedeniyle üzerimdeki korkuyu ve şoku atlatamadım. Her ne kadar hakkımda tanzim edilen doktor raporunda sadece yüz bölgeme almış olduğum darp izleri belirtilmiş ise de dizlerimde ve sağ omuzumda olay nedeni ile morarma olduğunu daha sonra fark ettim. Bu nedenle 9 Haziran 2021 tarihinde Çapa Tıp Fakültesi'ne giderek muayene oldum. Raporumun 1-2 gün içerisinde çıkabileceğini söylediler. Ayrıca yaşamış olduğum travmanın etkisiyle psikiyatri bölümüne muayene oldum ve ilaç kullanmaya başladım. Ayrıca 10 gün sonra tekrar değerlendirilmek üzere tarafıma olayın şokunu atlatabilmem amacıyla 10 günlük istirahat raporu verildi.'



'BENİM BAŞÖRTÜMÜ HEDEF ALARAK AÇMAYA ÇALIŞTI VE YÜZÜME VURDU'



'Bana ve arkadaşlarıma dini inancımızdan dolayı saldıran ve orada bulunan insanları bize karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden Eray Çakın isimli şahıs hakkında şikayetçiyim.. Bana yönelen bu saldırının kasıtlı ve planlı olduğunu vurgulamak için bir husus daha eklemek istiyorum. Arkadan gelen bir kişi normalde sırta tekme atar veya yumruk atar. Ancak bu şahıs doğrudan ve bilinçli bir şekilde benim başörtümü hedef alarak açmaya çalıştı ve yüzüme vurdu. İnsanın kimliği ve onuru olduğunu düşündüğüm yüze vurma eylemi bu kişinin dış görünüşümüzden dolayı bize duyduğu nefretin açık göstergesidir.'



'ERAY ÇAKIN'A HAKARET ETMEDİK'



'Her ne kadar Eray Çakın benim kendisine hakaret ettiğimi iddia etmiş ise de ben kesinlikle kendisine hakaret etmedim. Hatta kendisine sürekli 'Siz' diye hitap ettim. 'Sen' demedim. Şahıs kendisine yöneltilen suçlamalardan kurtulmak amacıyla bu şekilde yalan uydurmuştur.'



'YARALAMA FİİLİ TASARLAYARAK VE SİLAH SAYILABİLECEK CİSİMLE İŞLEDİĞİ İÇİN NİTELİKLİ YARALAMA'



Avukat Muhammed Karadağ da; müvekkili Neşe Nur Akkaya'nın yaralamanın dini inanca ve kıyafetlerine yönelik olduğunu söyledi.



Karadağ, 'Mağdurun şahsına yöneltilmiş hakaret ve yaralama fiilinin yanında doğrudan dini inanca ve kıyafetlerine yönelik gerçekleştirilmiş bir saldırı bulunmaktadır. Bu minvalde TCK 216 hükmünün uygulanması gerekmektedir. Ayrıca yaralama fiili tasarlayarak ve silah sayılabilecek cisimle işlediği için nitelikli yaralama söz konusudur' dedi.



Neşe Nur Akkaya'nın avukatı Ömer Faruk Karagüzel de, şunları söyledi:



'İki tane kadın başörtülü parkta muhabbet ettikleri sırada bir şahıs tarafından saldırıya uğramıştır. Bu tarz eylemleri daha önce de çok defa görmüştük. Karaköy'de, Beşiktaş'ta Türkiye'nin farklı şehirlerinde kamu düzeni açısından bu tarz olayların yeniden yaşanmaması ve şüphelinin hak ettiği cezayı alabilmesi için tutuklanmasını ve hakkında iddianame hazırlanarak yargılamaya geçilmesini talep ediyoruz.'