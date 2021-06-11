NASA, Dünya benzeri garip bir gezegen keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya oldukça benzeyen garip bir gezegen keşfettiğini açıkladı.



NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile New Mexico Üniversitesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen gezegene, TOI-1231b ismi verildi.



BİR YIL 24 GÜN SÜRÜYOR



Bir yılın sadece 24 gün sürdüğü gezegen, kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor ve boyutları Neptün'e benziyor.



Gezegen, yıldızına Dünya'nın güneşe olan mesafesinden sekiz kat daha yakın. Ancak, yıldızının enerjisi Güneş'e kıyasla çok daha düşük olduğundan, TOI-1231b'nin sıcaklığı Dünya'ya oldukça benziyor.



gezegen



Atmosferinin yaklaşık 57 derece olması TOI-1231b'yi şimdiye kadar keşfedilen en soğuk ve en küçük ötegezegenlerden biri yapıyor.



Araştırmayı yürüten bilim insanları, 'garip' olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinde su ve bulutlar olabileceğini söyledi.



Araştırmacılardan Diana Dragomir, “TOI 1231b'nin düşük yoğunluğu, kayalık bir gezegen olmaktan ziyade önemli bir atmosferle çevrili olduğunu gösteriyor. Ancak bu atmosferin bileşimi ve kapsamı bilinmiyor.' dedi.



Bilim insanları, tespit edilen gezegeni yakından takip etmek için çalışmalara devam ediyor.