Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) daha önce adı "Beklenti Anketi" olan ancak yanlış anlaşmalara neden olduğu için ilk kez bu değerlendirmede ismi değiştirilen 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınlandı.



ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 14,46 OLDU



Yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 14,46 olarak kaydedildi.



Geçen ay yüzde 0,82 olan haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,21'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 13,81 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 14,46 oldu.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,81'den 12,12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya yükseldi.



YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 8,95'E YÜKSELDİ



Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,71'den 8,95'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,23 oldu.



Bir önceki anket döneminde 25 milyar 400 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25 milyar 700 milyon dolara çıktı. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22 milyar 400 milyon dolar olarak hesaplandı.



BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 19



Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,9'a yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1'den 4'e indi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 19'da sabit kaldı.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.



ANKETİ KURUM DIŞINDAN REEL VE FİNANSAL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ YANITLIYOR



Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" kurumun öngörüsünü değil, piyasanın beklentilerini karşılıyor.



