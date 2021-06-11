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Elini arkaya attığı için değil, elini devletin cebine attığı için yargılanacak

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun geçmişte yaptığı vurgun ve yolsuzluklar da peşini bırakmıyor. Birçok uygulaması Mülkiye müfettişlerince mercek altına alınan ve yargılanması gerektiğine vurgu yapılan işlemler İmamoğlu tarafından itiraza konu edilince, gelişmeleri değerlendiren Danıştay 1. İdare de son noktayı koydu ve ''Yargılanacaksın'' dedi. Gerekçe ise kamu zararına sebebiyet vermiş olması. Detaylar, dudak uçuklatacak türden.

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 14:57
Elini arkaya attığı için değil, elini devletin cebine attığı için yargılanacak

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçelerinden Beylikdüzü'nde ilçe belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki vurgunların hesabını yargı karşısında verecek. CHP'li başkan, devlet eliyle 1 adet makam aracı kiraladığı halde bununla yetinmeyip, ortağı olduğu aile şirketi İmamoğlu İnşaat'a ait bir minibüsün bakım, onarım ve yakıt masraflarını da Beylikdüzü Belediyesi'ne ödettirerek akıllara durgunluk verecek bir uyanıklığa imza attı. İmamoğlu, hem belediye kasasından kiralanan aracı hem de tüm masraflarını belediyeye yüklediği şirket aracını makam aracı olarak kullandı. Bu kirli vurgunu ortaya çıkarmak da belediye işlemlerini inceleyen bir Mülkiye müfettişine düştü.

Danıştay 1. Dairesi, teftiş geçiren dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 20 kişinin yargılanması tartışmasını hükme bağladı, ”Yargılanacaklar” şeklinde karar verdi. Bu karar sonucunda belediyeyi ve kamuyu zarara uğratan, halkın parasına göz diken İmamoğlu'na ise yargı karşısında hesap vermek düştü. İmamoğlu, tıpkı İBB'de olduğu gibi ”Benim ihalelerde yetkim yok” diye savunma yapsa da Danıştay 1. Dairesi, harcama ve gerçekleştirme yetkilisi olmasa dahi bazı işlemlerden belediye başkanının haberinin olmamasının mümkün olmayacağı yönünde karar verdi.

Yargılama konusu olayların en başında gelen ve dikkat çeken ise CHP'li İmamoğlu'nun, belediye başkanı olmadığı dönemde bile İmamoğlu İnşaat'a ait şirket aracının 27 bin 538 TL.'lik bakım onarım masrafını Beylikdüzü Belediyesi'ne ödettirmiş olmasıydı. Savunma yapan İmamoğlu, ”Ben bu parayı olay tespit edildikten sonra faiziyle birlikte ödedim, o yüzden de kamu zararı kalmamıştır” şeklinde ifadeler kullansa da, Mülkiye müfettişi raporu ve Danıştay 1. İdaresi, İmamoğlu İnşaat'a ait bir aracın yakıt ve diğer masraflarının belediye kasasından karşılanmasının doğru olmadığını, toplamdaki 122 bin 305 TL.'lik giderin de kamu zararına sebebiyet verdiği yönünde görüş belirtti.

Öte yandan İmamoğlu ve ekibi, yasa gereği Açık İhale olarak yapılması gereken işleri özellikle parçalara böldüğü ve bu yöntemle bazı şirketleri davet ederek rekabeti engellendiği suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisine kişisel menfaat sağlamak maksadıyla şirketine ait aracın giderlerini belediyeye ödettirmesiyle bir kez daha gündeme gelmesi oldukça tartışılacak gibi gözüküyor.






 
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