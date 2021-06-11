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CHP insanların aklı ile alay ediyor! Buram buram 'Takiyye' kokan haber görenleri gülümsetti

Ezanımıza hakaret eden Sera Kadıgil'i ödüllendirir gibi milletvekili ve PM üyesi yapan CHP, Bitlis Gazi Bey Camisi üzerinden vatandaşların ibadetini düşünüyormuş gibi rol kesti. Sözcü'de yayımlanan haber, kamuoyunda, 'takiyye' olarak yorumlandı.

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 16:07
CHP insanların aklı ile alay ediyor! Buram buram 'Takiyye' kokan haber görenleri gülümsetti

Cumhuriyet tarihindeki atalarının kanını taşıyan Sera Kadıgil'i, ezanımıza açık hakarette bulunarak gündeme gelmesinden sonra, adeta ödüllendirilerek milletvekili ve PM üyesi yapan CHP, camilerimizi ve vatandaşın ibadetini düşünüyormuş rolü oynarak insanların aklı ile dalga geçti.

'Atatürk bu camide 13 Kasım 1916'da anamaz kılmıştır'

Sözcü'de yer alan 'Atatürk'ün namaz kıldığı tarihi cami harabeye döndü' başlıklı haber, görenleri gülümsetti. Haberde, 'Atatürk'ün 1916 yılında ziyaret etmesi ve burada namaz kılması nedeniyle halk arasında 'Atatürk Camisi' olarak bilinen ibadethane bir yıldır tamamlanamayan tadilat nedeniyle kapandı.' ifadeleri yer aldı. Öte yandan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da caminin olduğu alana giderek incelemelerde bulundu. Sözcü haberinde, CHP'li Tarhan'ın eleştirilerine de yer verdi. Kamuoyu tarafından 'takiyye' olarak yorumlanan haberde, 'Atatürk bu camide 13 Kasım 1916 tarihinde namaz kılmıştır' yazılı tabelanın fotoğrafı da kullanıldı.

Kadıgil, skandal paylaşımlarından sonra CHP tarafından adeta ödüllendirilmişti!

Cami önünde poz verip, vatandaşların ibadetini düşünüyormuş rolü yapan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in skandal twitter mesajlarına tek kelime etmemişti. CHP'li Kadıgil, 'O ezanları ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık ne olur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah.' demişti. Bununla da yetinmeyen Kadıgil, 'Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı keseyim?' ifadelerini kullanmıştı.






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