Camdaki Kız Hayri Karakteri Açıklandı mı? Camdaki Kız Sezon Finalinde Neler Olacak?

Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak olan sezon finali bölümü ile ekranlara kısa bir süre veda edecek. Her Perşembe Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Camdaki Kız sezon finali fragmanı yayınlandı. Sezon finali ile gündeme damgasını vuracak dizide yeni oyuncu haberi gündeme geldi! Nalan'ın sevgilisini canlandırması beklenen Hayri'nin Camdaki Kız dizisine girmesiyle birlikte dengeler değişecek. İşte Camdaki Kız Hayri karakteri…





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