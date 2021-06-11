Bakan Kurum son rakamı duyurdu! İşte 3 günde toplanan müsilaj

Marmara Denizi'ni saran müsilaj sorunuyla mücadele, tüm hızıyla devam ediyor.



Müsilajla mücadele adına yapılan görüşmelerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde başlatılan çalışmalarla, Marmara Denizi temizleniyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara yönelik Twitter hesabından bigli verdi.



"733,1 METREKÜP MÜSİLAJ, BERTARAFA GÖNDERİLDİ"



Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük. 10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." dedi.



İLLERDEN TOPLANAN MÜSİLAJ MİKTARI

Hangi ilden ne kadar müsilaj toplandığını aktaran Bakan Kurum, "Üç günün sonunda illerimize göre; İstanbul 174,6 m³ Kocaeli 77,5 m³ Bursa 63 m³ Tekirdağ 28 m³ Balıkesir 114 m³ Çanakkale 118 m³ Yalova 158 m³ olmak üzere toplamda 733,1 m³ müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük." ifadelerini kullandı.



"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Kurum, "Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız." açıklamasında bulundu.





