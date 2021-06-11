Bakan Koca duyurdu: Taksi ve dolmuş esnafı da aşı programına dahil oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının da aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren aşılarını olabileceklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasına bir grubun daha dahil edildiğini duyurdu. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.'