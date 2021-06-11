Bakan Koca duyurdu: Taksi ve dolmuş esnafı da aşı programına dahil oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasına bir grubun daha dahil edildiğini duyurdu. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



'Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.'





