Bakan Koca'dan randevu olup aşı olmaya gitmeyenlere uyarı: Aşının temini kolay değil randevunuzu aksatmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada randevu alıp aşı olmaya gidilmemesi sonucu oluşan israfa dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla aşının önemini bir kez daha vurguladı. Randevu alıp aşı olmaya gitmeyenlere seslenen Bakan Koca, israfa karşı uyarıda bulundu:
'Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.'