TBMM'de müsilaj komisyonu kurulacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Marmara Denizinde yaşanan müsilaj sorunu araştırılacak. Tüm siyasi partilerin oy birliği ile Müsilaj komisyonu kurulması kararlaştırıldı.
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.
Denizlerdeki müsilaj sorununu araştırmak amacıyla; 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergesi görüşülerek kabul edildi.