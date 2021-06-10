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Müsilaj Nedir? Müsilaj Temizleme Çalışmaları Başladı mı?

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj sonrasında pek çok kişi müsilajın ne olduğu konusunda sorular sormaya başladı. Deniz salyası olarak bilinen müsilajın ilk kez 2021 yılında Marmara Denizi’nde bu kadar yoğun bir şekilde ortaya çıkması…

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 16:57
Müsilaj Nedir? Müsilaj Temizleme Çalışmaları Başladı mı?

Müsilajın Marmara Denizi'nde görülmesinin ardından büyük bir endişe başladı! Müsilaj ne zaman bitecek? Müsilajın sebepleri nelerdir? Sorularının sorulması ile birlikte uzmanlar harekete geçti. Marmara Denizi'nde yapılan araştırmalar sonucunda müsilajın sebeplerine ve sonuçlarına ulaşıldı. İşte Müsilaj nedir? sebepleri nelerdir?...

Müsilaj Nedir?


Hemen hemen tüm bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından üretilen alın, yapışkan maddeye müsilaj adı verilir. Biyolojik ve kimyasal koşulların bir araya gelmesi sonucunda oluşan müsilaj, su ve gıdaların depolanmasında rol oynar.

Müsilaj Nerelerde Var?

Müsilajın Zararları Nelerdir?


Marmara Denizi'ndeki müsilaj oranının artmasıyla birlikte müsilajın zararlı nelerdir? Sorusu gündeme getirildi. Müsilaj zararlı mı? sorusunu soranların sayısı giderek artarken uzmanlardan müsilaj açıklaması geldi. Deniz canlılarının yaşam alanını azaltarak can kayıplarına sebep olması ve deniz kirliliğine yol açması sebebiyle müsilaj oldukça zararlıdır açıklaması gerçekleştirildi. Müsilajın zararları nelerdir?

*  Ekolojik dengenin bozulmasına sebep olur.

•Denizde bulunan oksijeni azaltır.

•Canlı türlerinin yaşam alanlarını kısıtlar.

•Deniz canlılarının hayatın hayatını kaybetmesine sebep olur.

Müsilaj Neden Olur?


Müsilajın meydana gelmesinin ardından pek çok kişiden müsilaj neden olur? Sorusu gelmeye başladı. İnsanların cevabını merakla beklediği soruya uzmanlardan yanıt gecikmedi. Müsilajın oluşmasının arkasında pek çok sebep yer alıyor. Müsilajın en büyük sebepleri atık suların arıtılmadan denize boşaltılması ve gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi olarak belirtildi.


Müsilaj Temizliği Nasıl Yapılır?


Deniz salyasının her geçen gün yayılmasının ardından müsilaj temizlenir mi endişesi meydana gelmeye başladı. Müsilajın temizlenemeyeceğinden endişe duyanların sorularının ardından alanında uzman kişiler müsilajın temizlenebilir olduğunu belirtti. Müsilaj temizliği nasıl yapılır? Sorusunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsilaj temizliği nasıl yapılır hakkında yayınladığı 21 başlık halindeki çalışmada arıtma tesislerinin arttırılacağından, deşarj sistemlerinin düzenleneceğinden ve vakumlu aletlerle müsilajın temizliğinin yapılacağından söz etti.


Müsilaj Ne İşe Yarar?

Müsilajın Sebebi Nedir?


Müsilajın sebebi pek çok şekilde açıklanabilir. Uzmanların açıkladığı verilere göre müsilajın sebepleri;

•Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin kullanılmaması

•Atık suların arıtılmadan denize dökülmesi

•Denizlerde su değişim hızının düşük olması

Müsilaj Nerelerde Var?


Müsilaj oranının artması sonucunda müsilaj nerelerde var sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Her gün müsilaj görülen yerler ve denizler gündemde yer almaya devam ederken müsilaj kapalı denizlerde göze çarpıyor.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve giderek artmaya devam eden müsilaj hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama gerçekleştirdi. 'İklim değişikliği ile bu açık denizlere gidiyor. Ege'de çok fazla şikayet yok' cümlelerini kuran Murat Kurum Ege Denizi'nde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Deniz salyası nerelerde görüldü? Sorusunun sorulması üzerine deniz salyasının görüldüğü yerler tespit edildi. İşte deniz salyasının görüldüğü yerler listesi!

•İstanbul

•Adalar

•Tekirdağ

•Çınarcık

•Bursa

•Körfezler

•Erdek

Başta olmak üzere tüm Marmara, yoğun deniz salyasının etkisi altında kalmıştır. Ege Denizi'ne doğru akmaya başlayan müsilajın ilerleyen zamanlarda açık denizlere ulaşacağı iddialar arasında yer alıyor.

Müsilaj Neden Olur?

Müsilaj Ne İşe Yarar?


•Kandaki şeker seviyesini dengeler

•Toksinlerin yok edilmesini sağlar

•Tahrişin azalmasına yardımcı olur

Müsilaj çalışmaları başladı mı? ve müsilaj ne zaman bitecek? Sorularının cevabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanacak.

 
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