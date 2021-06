Müsilaj Nedir? Müsilaj Temizleme Çalışmaları Başladı mı?

Müsilajın Marmara Denizi'nde görülmesinin ardından büyük bir endişe başladı! Müsilaj ne zaman bitecek? Müsilajın sebepleri nelerdir? Sorularının sorulması ile birlikte uzmanlar harekete geçti. Marmara Denizi'nde yapılan araştırmalar sonucunda müsilajın sebeplerine ve sonuçlarına ulaşıldı. İşte Müsilaj nedir? sebepleri nelerdir?...





Hemen hemen tüm bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından üretilen alın, yapışkan maddeye müsilaj adı verilir. Biyolojik ve kimyasal koşulların bir araya gelmesi sonucunda oluşan müsilaj, su ve gıdaların depolanmasında rol oynar.Marmara Denizi'ndeki müsilaj oranının artmasıyla birlikteSorusu gündeme getirildi.sorusunu soranların sayısı giderek artarken uzmanlardangeldi. Deniz canlılarının yaşam alanını azaltarak can kayıplarına sebep olması ve deniz kirliliğine yol açması sebebiyle müsilaj oldukça zararlıdır açıklaması gerçekleştirildi.* Ekolojik dengenin bozulmasına sebep olur.•Denizde bulunan oksijeni azaltır.•Canlı türlerinin yaşam alanlarını kısıtlar.•Deniz canlılarının hayatın hayatını kaybetmesine sebep olur.Müsilajın meydana gelmesinin ardından pek çok kişidenSorusu gelmeye başladı. İnsanların cevabını merakla beklediği soruya uzmanlardan yanıt gecikmedi. Müsilajın oluşmasının arkasında pek çok sebep yer alıyor. Müsilajın en büyük sebepleri atık suların arıtılmadan denize boşaltılması ve gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi olarak belirtildi.Deniz salyasının her geçen gün yayılmasının ardından müsilaj temizlenir mi endişesi meydana gelmeye başladı. Müsilajın temizlenemeyeceğinden endişe duyanların sorularının ardından alanında uzman kişiler müsilajın temizlenebilir olduğunu belirtti. Müsilaj temizliği nasıl yapılır? Sorusunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi!Çevre ve Şehircilik Bakanlığıhakkında yayınladığı 21 başlık halindeki çalışmada arıtma tesislerinin arttırılacağından, deşarj sistemlerinin düzenleneceğinden ve vakumlu aletlerle müsilajın temizliğinin yapılacağından söz etti.pek çok şekilde açıklanabilir. Uzmanların açıkladığı verilere göre müsilajın sebepleri;•Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin kullanılmaması•Atık suların arıtılmadan denize dökülmesi•Denizlerde su değişim hızının düşük olmasıMüsilaj oranının artması sonucunda müsilaj nerelerde var sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Her günve denizler gündemde yer almaya devam ederken müsilaj kapalı denizlerde göze çarpıyor.Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve giderek artmaya devam eden müsilaj hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama gerçekleştirdi. 'İklim değişikliği ile bu açık denizlere gidiyor. Ege'de çok fazla şikayet yok' cümlelerini kuran Murat Kurum Ege Denizi'nde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.Sorusunun sorulması üzerine deniz salyasının görüldüğü yerler tespit edildi. İştelistesi!•İstanbul•Adalar•Tekirdağ•Çınarcık•Bursa•Körfezler•ErdekBaşta olmak üzere tüm Marmara, yoğun deniz salyasının etkisi altında kalmıştır. Ege Denizi'ne doğru akmaya başlayan müsilajın ilerleyen zamanlarda açık denizlere ulaşacağı iddialar arasında yer alıyor.•Kandaki şeker seviyesini dengeler•Toksinlerin yok edilmesini sağlar•Tahrişin azalmasına yardımcı olurveSorularının cevabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanacak.