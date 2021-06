Masumlar Apartmanı İnci Diziden Ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Diziden Neden Ayrıldı? Diziye Katılacak İsim!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda dün akşam sezon finali yaşandı. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyircinin ilgisini üzerine toplayan dizide dün akşam yaşananlar seyirciye şok etkisi yarattı! Masumlar Apartmanı sezon finalinde ne oldu? İnci öldü mü? hepsi ve daha fazlası...





Masumlar Apartmanı Sezon Finalinde Ne Oldu?



İnci Öldü mü?



İnci Neden Öldü?



Farah Zeynep Abdullah Diziden Ayrılıyor mu?



Masumlar Apartmanı Saat Kaçta?



Masumlar Apartmanı Hangi Gün?



Farah Zeynep Abdullah Kimdir? Masumlar Apartmanı İnci Kimdir?

Farah Zeynep Abdullah Kaç Yaşındadır?



Farah Zeynep Abdullah Filmografi



Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı Açıklaması

İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrenmesinin ardından Han'ı terk etti. Naci ve Safiye'nin anlattıklarından sonra Han'a geri dönmeyi düşünen İnci trafik kazası geçirdi. Masumlar Apartmanı İnci'nin kullandığı araçla bir kamyonun çarpmasının ardından Han kazayı gördü. İnci'yi ağır yaralı halde bulan Han ise yaşanan olay karşısında çaresiz kaldı., sezon finalinde ölerek diziden ayrıldı. İnci'nin ölümünü gören Han akıl hastanesine yatırıldı. Dizi için hayati bir önem taşıyan Masumlar Apartmanı İnci'nin ölümü diziye damgasını vurdu.Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığıdün akşam ekranlara gelen sezon finalinde ölerek diziden ayrıldı.Masumlar ApartmanıSorusunu soran seyirciye üzücü haber geldi. Masumlar Apartmanı yeni sezonda İnci olmayacak!Sorusu dizinin sezon finaline damgasını vurdu. 37. Bölümü ile ekranlara kısa bir ara veren Masumlar Apartmanı sezon finalinde İnci diziye veda etti.Sorusunu soran seyirciye ise yapımdan kesin cevap gelmedi. Farah Zeynep Abdullah'ın dizinin psikolojisini kaldıramadığı iddia ediliyor.arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah , dün gece yayınlanan bölümde diziye veda etti. Masumlar Apartmanı İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah'ın dizinin senaryosuna dayanamadığı iddia edildi! Farah Zeynep Abdullah'ın psikolojik olarak etkilendiği için diziden ayrıldığı konuşulan konular arasında yer alıyor.sorusunu soran seyirciye ise yapımdan üzücü haber geldi. Farah Zeynep Abdullah ikinci sezonda Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak.Masumlar Apartmanı'nın sezon finali yapmasının aydından seyirciSorusunu gündeme getirdi. Masumlar Apartmanı yeni sezonda da TRT1 ekranlarında saat 20.00'da ekrana gelecek. Dizinin yeni sezonunda hangi gün ekrana geleceği konusunda kanaldan henüz bir açıklama gelmedi.Masumlar Apartmanı her Salı TRT1'de ekranlara gelmektedir.Masumlar Apartmanı İnci karakterine can verenSorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Peki, Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğan başarılı oyuncu Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocukluk yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenen Farah Zeynep Abdullah tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanında eğitim almıştır.Sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah 31 yaşındadır. Farah Zeynep Abdullah aslen Arap kökenli bir baba ve Boşnak bir annenin çocuğudur.2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül2014 Unutursam Fısılda – AyperiMasumlar ApartmanıSorusunun sorulmasının arından ünlü oyuncudan açıklama gecikmedi! Farah Zeynep Abdullah paylaşımında;' Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci' açıklamasını gerçekleştirdi.Masumlar Apartmanı ikinci sezonda Fahriye Evcen 'in rol alacağı iddialar arasında yer alıyor.ardından yeni sezonda da TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.