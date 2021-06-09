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Masumlar Apartmanı İnci Diziden Ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Diziden Neden Ayrıldı? Diziye Katılacak İsim!

TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndan şok ayrılık! Dizinin sevilen oyuncusu Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı? İşte yeni sezonda Masumlar Apartmanı’na katılacak o isim…

Dizi / 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:35
Masumlar Apartmanı İnci Diziden Ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Diziden Neden Ayrıldı? Diziye Katılacak İsim!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda dün akşam sezon finali yaşandı. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyircinin ilgisini üzerine toplayan dizide dün akşam yaşananlar seyirciye şok etkisi yarattı! Masumlar Apartmanı sezon finalinde ne oldu? İnci öldü mü? hepsi ve daha fazlası...

Masumlar Apartmanı Sezon Finalinde Ne Oldu?


Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrenmesinin ardından Han'ı terk etti. Naci ve Safiye'nin anlattıklarından sonra Han'a geri dönmeyi düşünen İnci trafik kazası geçirdi. Masumlar Apartmanı İnci'nin kullandığı araçla bir kamyonun çarpmasının ardından Han kazayı gördü. İnci'yi ağır yaralı halde bulan Han ise yaşanan olay karşısında çaresiz kaldı. Masumlar Aparmanı İnci, sezon finalinde ölerek diziden ayrıldı. İnci'nin ölümünü gören Han akıl hastanesine yatırıldı. Dizi için hayati bir önem taşıyan Masumlar Apartmanı İnci'nin ölümü diziye damgasını vurdu.

Masumlar Apartmanı Hangi Gün?

İnci Öldü mü?


Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Masumlar Aparmanı İnci dün akşam ekranlara gelen sezon finalinde ölerek diziden ayrıldı. Masumlar Apartmanı İnci öldü mü? Sorusunu soran seyirciye üzücü haber geldi. Masumlar Apartmanı yeni sezonda İnci olmayacak!

İnci Neden Öldü?


Masumlar Apartmanı İnci neden öldü? Sorusu dizinin sezon finaline damgasını vurdu. 37. Bölümü ile ekranlara kısa bir ara veren Masumlar Apartmanı sezon finalinde İnci diziye veda etti. İnci neden öldü? Sorusunu soran seyirciye ise yapımdan kesin cevap gelmedi. Farah Zeynep Abdullah'ın dizinin psikolojisini kaldıramadığı iddia ediliyor.

Farah Zeynep Abdullah Diziden Ayrılıyor mu?


Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah, dün gece yayınlanan bölümde diziye veda etti. Masumlar Apartmanı İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah'ın dizinin senaryosuna dayanamadığı iddia edildi! Farah Zeynep Abdullah'ın psikolojik olarak etkilendiği için diziden ayrıldığı konuşulan konular arasında yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? sorusunu soran seyirciye ise yapımdan üzücü haber geldi. Farah Zeynep Abdullah ikinci sezonda Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak.

Masumlar Apartmanı Saat Kaçta?


Masumlar Apartmanı'nın sezon finali yapmasının aydından seyirci Masumlar Apartmanı saat kaçta? Sorusunu gündeme getirdi. Masumlar Apartmanı yeni sezonda da TRT1 ekranlarında saat 20.00'da ekrana gelecek. Dizinin yeni sezonunda hangi gün ekrana geleceği konusunda kanaldan henüz bir açıklama gelmedi.

Masumlar Apartmanı Hangi Gün?


Masumlar Apartmanı her Salı TRT1'de ekranlara gelmektedir.

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Farah Zeynep Abdullah Kimdir? Masumlar Apartmanı İnci Kimdir?


Masumlar Apartmanı İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah kimdir? Sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir?
Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğan başarılı oyuncu Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocukluk yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenen Farah Zeynep Abdullah tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanında eğitim almıştır.

Farah Zeynep Abdullah Kaç Yaşındadır?


Farah Zeynep Abdullah kaç yaşındadır? Sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah 31 yaşındadır.

Farah Zeynep Abdullah Nerelidir?


Farah Zeynep Abdullah aslen Arap kökenli bir baba ve Boşnak bir annenin çocuğudur.

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Farah Zeynep Abdullah Filmografi


2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı Açıklaması


Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı? Sorusunun sorulmasının arından ünlü oyuncudan açıklama gecikmedi! Farah Zeynep Abdullah paylaşımında;
' Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci' açıklamasını gerçekleştirdi.

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Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı'nda Oynacak mı?


Masumlar Apartmanı ikinci sezonda Fahriye Evcen'in rol alacağı iddialar arasında yer alıyor. 

Masumlar Apartmanı sezon finali ardından yeni sezonda da TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Kurt Seyit ve ŞuraFarah Zeynep AbdullahFahriye EvcenFahriye EvcenFarah Zeynep Abdullah

 
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