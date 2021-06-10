Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

Başkan Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplayacağı kabine toplantısı bugüne alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Kabine toplantısında koronavirüs mücadelesinde normalleşme sürecinde yeni kademeye geçilip geçilmeyeceğine ilişkin kararlar merak ediliyor Bunların başında maske yasağının ve pazar günü kısıtlamasının kaldırılması var. İşte kabineden son dakika gelişmeleri...



İki haftada bir gerçekleştirilen ve koronavirüs ile mücadele döneminde Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bugün de kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilirken normalleşmede yeni kademeye geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor.



SON DAKİKA GÜNDEM KORONAVİRÜS VE NORMALLEŞMEDE YENİ KADEME



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.



Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.



Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.



KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?



Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.



YENİ KADEME İÇİN MERAK EDİLEN 2 BAŞLIK



1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?



Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.



2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?



Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.



AŞILAMADA SON DURUM



Türkiye'de kritik toplantı öncesi toplam yapılan koronavirüs aşısı sayısı 31 milyonu aşmış durumda. İki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 13 milyonu geçti.