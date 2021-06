Camdaki Kız Hayri Karakteri Açıklandı! Camdaki Kız Sezon Finalinde Neler Olacak?

Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak olan sezon finali bölümü ile ekranlara kısa bir süre veda edecek. Her Perşembe Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Camdaki Kız sezon finali fragmanı yayınlandı. Sezon finali ile gündeme damgasını vuracak dizide yeni oyuncu haberi gündeme geldi! Nalan'ın sevgilisini canlandırması beklenen Hayri'nin Camdaki Kız dizisine girmesiyle birlikte dengeler değişecek. İşte Camdaki Kız Hayri karakteri…





Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer Tamer Levent gibi başarılı isimlerden oluşanyayın hayatına başladığı günden itibaren seyircinin ilgisini üzerine topladı. Dışarıdan sorunsuz bir hayata sahip olduğu görülen Nalan'ın acı dolu hikayesini anlatan dizide pek çok konuya değinilecek. Aile baskısı, psikolojik şiddet, zenginlik ve psikoloji kavramlarını ele alan dizide pek çok noktaya değiniliyor.Koroğlu ailesinin çocukları Sedat'ı içinde bulunduğu yasak aşktan kurtarmak istemesi ile başlayan dizi, Nalan'ın yaşadıkları ile devam edecek. Camdaki Kız sezon finali fragmanında Sedat ve Nalan'ın düğünü gündeme geldi! Evlilik haberini alan Cana'nın Fericde'ye her şeyi anlatması üzerine dizinin gidişatında büyük değişiklikler olacak. Sezon finalinde diziye katılacak olan Camdaki Kız Hayri karakteriyle birlikte dizi yeni bir döneme girecek!vesorularının cevabı ise bu akşam yayınlanacak bölümde yer alacak.Sorusu her geçen gün artıyor. Camdaki Kız sezon finali fragmanı yayınlanmasının ardından seyirciden gelen sorulara kanaldan cevap gecikmedi. Camdaki Kız sezon finali saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yer alacak.Yayın hayatına girdiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00'da seyircisiyle buluşuyor.yayınlandı! Sezon finaline sayılır saatler kala seyircidensorusu gündeme geldi. Bu akşam yayınlanacak sezon finali bölümüyle ekranlara veda edecek olan diziye Nalan'ın sevgilisi olacak Hayri karakteri diziye giriyor. Camdaki Kız Hayri karakterinin kim olacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapım henüz kiminle anlaştığı konusunda kesin bir açıklama gerçekleştirmedi ancak Hayri karakteri için birkaç ünlü oyuncu gündeme geldi.İşteSorusunun cevabı!Sorusunun sorulması üzerindekarakteri için Erkan Kolçak Köstendil konuşulmaya başlandı. Sevilen oyuncunun diziye Hayri karakteri olarak girecek olduğu iddialar arasında yer alıyor.Camdaki Kız Hayri karakterinin fragmanda yer almasının ardındansorusunun sorulması üzerinde ikinci bir iddia ortaya atıldı. Dizinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edilen bir diğer isim ise Barış Arduç oldu!için yapımdan henüz kesin bir açıklama gelmedi.karakterini oynayacağı iddia edilen bir diğer isim ise Burak Deniz oldu.oyuncuları arasında yer alıp yer almayacağı ise yapımdan gelen açıklamalar sonrasında kesinleşecek.Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini yansıtançekiminde, sete dizinin yapımcısı Onur Güvenatam geldi. Başarılı bir sezonu geride bırakan Camdaki Kız ekibi ve Güvenatam pasta keserek başarısını kutladı.ile bu akşam 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.