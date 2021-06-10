Bu Kovid raporu dünyayı sarsacak!

2019 yılında aralık ayında başlayan ve aradan geçen zamanda bütün dünyayı saran Kovid-19 salgını 4 milyona yakın can kabına yol açtı ve dünya çapında 180 milyona yakın insana bulaştı.



Salgın ilk ortaya çıktığı günlerde Çin'den gelen bu fotoğraflar tüm dünyanın kanını dondurmuş, bu korku gerçeğe dönüşerek dünyayı esir almıştı. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası bir yandan aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken bir yandan da virüsün kökeni ve ne şekilde yayıldığıyla ilgili araştırmalar yapıyor. ABD'nin uzun süredir Çin'i suçladığı, Vuhan'daki Viroloji laboratuvarını işaret ettiği 'sızıntı' teorisi son günlerde yeniden tartışmaların odağında yer alıyor.



Öte yandan başta Çin olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve diğer birçok kurum salgının 0 noktası olarak Çin'de yaygın olarak görülen canlı hayvanların alınıp satıldığı, hatta kesilerek pişirildiği 'canlı hayvan pazarları'nı işaret ediyordu.



Daily Mail'de yer alan habere göre ise Oxford Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yeni bir araştırma bu hayvan pazarlarını temize çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen habere göre bu hayvan pazarlarında satılan ve taşıdığı Kovid-19 virüsünü insanlara bulaştırdığı düşünülen yarasa ve pangolin gibi hayvanlar salgının sorumlusu olmaktan çıktı. Araştırmacılar Vuhan'da, 2017'den 2019'un kasım ayına kadar satılan 50 bin hayvanı inceledi. İnceleme sonuçları ise kimsenin beklemediği bir gerçeğin altını çizdi. Buna göre Vuhan'da bahsi geçen tarihlerde, hayvan pazarlarında ne yarasa ne de pangolin satılmıştı. Öte yandan araştırmanın tek sonucu bu değil.



38 farklı türü inceleyen araştırmacılar porsuk, yaban domuzu, tavus kuşu ve çıngıraklı yılanlar gibi birçok hayvanın pazarlarda satıldığını belirledi. Bu hayvan türleri de insanlara birçok virüs bulaştırıp hasta edebilecek olsa da Kovid-192un bu pazardaki yarasa ya da pangolinlerden bulaşıp yayıldığıyla ilgili teori bir kez daha çökmüş oldu. Araştırma ekibinden Chris Newman yaptığı açıklamada 'Elimizdeki veriler insanların bu virüsle nasıl enfekte olduğunu açıklayamıyor ancak pazarlardaki yarasa ve pangolinler bu bilmecede yer almıyor; artık bundan eminiz.' ifadesini kullandı. Scientific Reports dergisinde de yayınlanan araştırmaya göre hayvan pazarları hayvandan insana bulaşan virüsler ve hastalık yapıcı parazitler için elverişli bir ortam. ancak bu hayvanların arasında Kovid-19 taşıyanların olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu son çalışma sonrası ortaya çıkan veriler gözlerin bir kez daha laboratuvar sızıntısı teorisine çevrilmesine neden oldu.



Wall Street Journal (WSJ), geçtiğimiz günlerde ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın Kovid-19 kökeni hakkında hazırladığı gizli rapora ulaşmıştı. Söz konusu rapor, virüsün Wuhan'daki bir Çin laboratuvarından sızdığını iddia eden hipotezin makul olduğu ve daha fazla araştırılmayı hak ettiği sonucuna vardı. WSJ, daha önce Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki üç araştırmacının Kasım 2019'da yani koronavirüs salgınından önce bilinmeyen bir hastalıkla hastaneye kaldırıldığına dair bir rapor da dahil olmak üzere bir dizi belge yayınlamıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı Joe Biden bu iddiaların araştırılması emrini vermişti.



Eski Başkan Trump ise görev süresi boyunca pek çok defa Çin'i suçlamış, Çin'in tazminat ödemesi gerektiğini iddia etmişti. Öte yandan henüz kanıtlanmamış bir iddiaya göre Yusen Zhou isimli Çinli bir bilim insanının 24 Şubat 2020'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu adına bir Kovid-19 aşısı için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aşı için patent başvurusu Çin, virüsün insanlara bulaştığını ilan etmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Başka bir deyişle Çin ordusunda görev alan bilim adamı, virüs küresel bir pandemi ilan edilmeden önce bir Kovid-19 aşısı için patent başvurusunda bulundu. Zhou'nun aşı için bu kadar hızlı bir şekilde patent başvurusu yapması Çinli yetkililerin virüsü itiraf ettiklerinden çok daha önce bildiğine işaret ediyor.



Zhou'nun akıbeti de bir hayli kuşkulu. Orduda görev alan bilim insanı bu başvurusundan yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti. Zhou'nun Vuhan Viroloji Enstitüsü müdür yardımcısı ile yakın çalıştığı da gelen iddialar arasında.

