Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı: HDP iddianamesini yeniden hazırlıyoruz!

HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 'Biz iddianameyi tekrar hazırlıyoruz' dedi. Şahin, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.



Şu anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dosya sayısı en çok olan bölümün FETÖ olduğunu, 40 bin civarında dosya bulunduğunu söyleyen Şahin, 'Fethullahçı terör örgütünün yargıda yeniden yapılanmasının önüne geçmek için devletin mücadelesini sürdürdüğünü' belirtti.



'Kimse, özellikle hukukçular iradesini hiç kimseye bırakamaz' diyen Şahin, 'Herkes vicdanlarıyla kanunlara uygun karar vermek zorunda. Vicdanını, reyini bir başkasına teslim eden insandan zaten hukukçu olmaz. Devlet bununla mücadele ediyor. Halen yargının içinde var mıdır, onu bilemiyorum ama takip edilmesi gerekir. Her zaman uyanık olmak lazım. Öyle bir yapı her zaman devletin içine sızabilir. Tedbir almak lazım diye düşünüyorum' diye konuştu.



‘İSTİNAF MAHKEMELERİ YARGITAY YÜKÜNÜ HAFİFLETTİ'



Bekir Şahin, istinaf mahkemelerinin açılmasının Yargıtay'ın yükünü hafiflettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosya sayısı 700 binlere dayanmıştı. Geçen yıl 5 Haziran'da göreve başladım. Pandemi ortamında 283 bin 411 dosya vardı. Şu anda bize her ay 20 bin civarında dosya geliyor. Bu, bir yılda yaklaşık 200 bin daha dosya gelmiş demektir. Temmuz ayında yeni binaya taşınacağız. Milletimize vaat ediyorum yılbaşında bu sayı 100 binin altına inecek. Gelecek sene bu günlerde bir röportaj gündeme gelse 50 ila 60 bin civarında dosya sayısı olabilir diye düşünüyorum. 283 binden 130 binli rakamlara düşürdük. Pandemi oldu, ülkede birçok kurum mesaisini azaltarak çalıştı, çalışmadığı günler oldu ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastalığa yakalananlar hariç, pandemide hiç etkilenmedi diyebilirim.'