USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı: HDP iddianamesini yeniden hazırlıyoruz!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan ve AYM tarafından iade edilen iddianamenin tekrar hazırlandığını açıkladı.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 20:43
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı: HDP iddianamesini yeniden hazırlıyoruz!

HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 'Biz iddianameyi tekrar hazırlıyoruz' dedi. Şahin, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

Şu anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dosya sayısı en çok olan bölümün FETÖ olduğunu, 40 bin civarında dosya bulunduğunu söyleyen Şahin, 'Fethullahçı terör örgütünün yargıda yeniden yapılanmasının önüne geçmek için devletin mücadelesini sürdürdüğünü' belirtti.

'Kimse, özellikle hukukçular iradesini hiç kimseye bırakamaz' diyen Şahin, 'Herkes vicdanlarıyla kanunlara uygun karar vermek zorunda. Vicdanını, reyini bir başkasına teslim eden insandan zaten hukukçu olmaz. Devlet bununla mücadele ediyor. Halen yargının içinde var mıdır, onu bilemiyorum ama takip edilmesi gerekir. Her zaman uyanık olmak lazım. Öyle bir yapı her zaman devletin içine sızabilir. Tedbir almak lazım diye düşünüyorum' diye konuştu.

‘İSTİNAF MAHKEMELERİ YARGITAY YÜKÜNÜ HAFİFLETTİ'

Bekir Şahin, istinaf mahkemelerinin açılmasının Yargıtay'ın yükünü hafiflettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosya sayısı 700 binlere dayanmıştı. Geçen yıl 5 Haziran'da göreve başladım. Pandemi ortamında 283 bin 411 dosya vardı. Şu anda bize her ay 20 bin civarında dosya geliyor. Bu, bir yılda yaklaşık 200 bin daha dosya gelmiş demektir. Temmuz ayında yeni binaya taşınacağız. Milletimize vaat ediyorum yılbaşında bu sayı 100 binin altına inecek. Gelecek sene bu günlerde bir röportaj gündeme gelse 50 ila 60 bin civarında dosya sayısı olabilir diye düşünüyorum. 283 binden 130 binli rakamlara düşürdük. Pandemi oldu, ülkede birçok kurum mesaisini azaltarak çalıştı, çalışmadığı günler oldu ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastalığa yakalananlar hariç, pandemide hiç etkilenmedi diyebilirim.'


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement