CHP'li Karabağlar Belediyesi'nde bir tuhaf iş! Taşınmazların kime satıldığı bilinmiyor!

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahveci esnafına 1000 liralık yardım sözünü 'Bütçeyi zorlar' diyerek 700 liraya indiren Karabağlar Belediyesi, ilçe sınırları içindeki 6 pazaryeri tuvaleti, 4 dönerci dükkanı ile 4 çay ocağını iddiaya göre ücretsiz olarak pazarcılar odasına devretti.



Söz konusu taşınmazların son 3 yıldır belediyenin faaliyet raporunda, gelir getiren mülkler listesinde yer almadığına dikkat çeken İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Karabağlar Meclis üyesi Faysal Acar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na taşınmazların kimlere, hangi yöntemle, ne kadara, hangi şartlarla verildiğini sordu.



Meclise sunduğu yazılı önergeye henüz cevap verilmediğini belirten Acar; 'Karabağlar Belediyesi bir yanda ilçedeki 250 kahveci esnafına pandemi nedeniyle yapılması öngörülen 1000 liralık yardımı, 'Bütçeyi zorlar' diyerek AK Parti Grubu olarak karşı çıkmamıza rağmen 700 liraya indirdi. Diğer yandan ise mülkiyeti kendisine ait aylık geliri toplamda 50 bin lirayı aşan 6 tuvalet, 4 döner dükkanı ve 4 çay ocağını ücretsiz olarak pazarcılar odasına rica ile veriyor. Üstelik Pazarcılar Odasının denetim raporlarında da bu yerlerle ilgili bir kayıt görünmüyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bu taşınmazların kimlere hangi yol ve yöntemle verildiği belli değil. Bu kamu zararı değil de nedir?' şeklinde konuştu.



GÜNLÜK CİROSU 3 BİNİN ÜZERİNDE



Bornova Belediyesi'nin Özkanlar Pazar yerindeki tuvaleti aylık 6 bin lira muhammen bedelle kiralamak için ihaleye çıktığını hatırlatan Acar; 'O ihaleye 20 kişi teklif verdi. İhale en yüksek teklifi verende kaldı. Bornova'da bu yaşanırken mülkiyeti Karabağlar Belediyesine ait 6 kapalı Pazar yerindeki tuvalet, 4 döner salonu ve 4 çay ocağının kime, nasıl, ne şekilde verildiği halen daha belirsizliğini koruyor. Belediyenin 2018, 2019 ve 2020 yılına ait faaliyet raporlarında gelir getiren mülkler arasında bu taşınmazlar görünmüyor. Örnek verecek olursak Karabağlar'da, belediyeye ait Yunus Emre Kapalı Pazar yerinde haftada iki gün pazar kuruluyor. Sadece bu pazar yerinde 850 pazarcı esnafı tezgah açıyor. Tuvalet ücretinin 1.5 lira olduğu dikkate alındığında her bir pazarcı günde iki kere tuvalete gitse 2 bin 550 lira ciro yapar. Bu tuvaletlerin cirosu günlük 3 bin lirayı geçiyor.' dedi.



'RİCA İLE VERİLMİŞ…'



Durum böyleyken bu taşınmazlara ilişkin faaliyet raporunda ne kadar gelir sağlandığına ilişkin hiçbir bilginin yer almadığını aktaran Acar; 'Bu taşınmazların akıbetini sorduğumuzda da sayın başkan söz konusu yerlerin ilgili odaya ücretsiz olarak verildiğini söylüyor. Üstelik odanın ilk başta kabul etmediğini daha sonra rica ile verdiklerini belirtiyor. Sen bir yandan ilçedeki 250 kahvehane sahibine pandemi nedeniyle yapacağın yardımı, bütçeyi zorlayacağını gerekçe gösterip 1000 liradan 700 liraya indiriyorsun diğer yandan yıllık 600-700 bin lira gelir getirecek taşınmazlarını ücretsiz olarak ilgili odaya ücretsiz verdiğini söylüyorsun. Olacak iş değil?' ifadelerini kullandı.



Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydeden Acar, meclise sunduğu yazılı önergenin bir an önce cevaplanmasını söz konusu taşınmazların kimlere hangi yöntemle nasıl verildiğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.