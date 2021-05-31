Bomba ihbarı asılsız çıktı!

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı.



EKİPLER ARAMA BAŞLATTI



İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı.



Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.



"İHBAR ASILSIZ ÇIKTI"



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." dedi.



