Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı!

ABD'li araştırmacılar tarafından elde edilen bir belgeye göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil olmak üzere biyolojik ve genetik silahlarla bir Üçüncü Dünya Savaşı için hazırlanıyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından erişilen ve gündeme bomba gibi düşen belgelere göre, Çin böyle bir çatışmada 'zaferin temel silahı' olacaklarında ısrar ediyor. Hatta bir biyo silahı kullanmak için mükemmel koşulların ana hatlarını çiziyor ve 'düşmanın sağlık sistemi üzerindeki etkisini' belgeliyor.



KORKULARI ARTIRDI



Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, koronavirüs salgının sebebi hakkındaki yeni korkuları da artırdı.



Yeni bulgular, virüsün bir Çin laboratuvarından sızdırılmış olabileceğine dair endişelerin de yeniden gün yüzüne çıkmasına neden oldu.



'HASTALIKLAR SİLAH YAPMAK İÇİN MANİPÜLE EDİLİYOR'



The Australian gazetesinin aktardığına göre, Halk Kurtuluş Ordusu bilim adamları ve sağlık görevlilerinin hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini inceledi.



Üst düzey hükümet yetkilileri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yakın olan isimlerin, ülkenin laboratuvarlardaki faaliyetlerine ilişkin düzenleme eksikliğine dair artan korkuların ortasında, 'büyük endişeler uyandırdığını' söylüyor.



Belgeyi hazırlayanlar, sırasıyla kimyasal ve nükleer olarak tanımlanan ilk iki savaşın aksine, üçüncü bir dünya savaşının 'biyolojik' olacağı konusunda ısrar ediyor.



'ZAFER İÇİN TEMEL SİLAH'



Japonya'ya atılan iki atom bombasının onları teslim olmaya zorladığını ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu getirdiğini öne süren araştırmaya atıfta bulunarak, biyolojik silahların üçüncü bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağını iddia ediyorlar.



İddiaya göre belge ayrıca bir biyolojik silahı kullanarak maksimum hasara neden olmak için ideal koşulları da özetliyor. ilim adamları bu tür saldırıların havanın açık olduğu bir günde yapılmaması gerektiğini, çünkü yoğun güneş ışığının patojenlere zarar verebileceğini, yağmur veya kar ise aerosol parçacıklarını etkileyebileceğini söylüyor.



Bunun yerine, gece veya şafak vakti, alacakaranlıkta veya bulutlu havalarda, 'sabit bir rüzgar yönü ile aerosolün hedef alana ulaşabilmesi için' kullanılmalı.



Bu arada araştırma ayrıca, böyle bir saldırının hastanede tedavi edilmesi gereken hasta sayısında artışa neden olacağını ve bu durumun 'düşmanın sağlık sisteminin çökmesine neden olabileceğini' belirtiyor.



Diğer endişeler arasında, virologların daha bulaşıcı ve daha ölümcül olduğu söylenen yeni virüsler yarattığı Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde, Çin'in 'İşlev Kazanımı' araştırması yer alıyor.



BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR



Dışişleri komitesi başkanı Tom Tugendhat, 'Bu belge, üst düzey parti liderliğine tavsiyelerde bulunanların hırsları hakkında büyük endişeler uyandırıyor. En sıkı kontroller altında bile bu silahlar büyük tehlike arz ediyor' ifadelerini kullandı.



Wuhan Viroloji Enstitüsü, 2002'deki SARS salgınından bu yana yarasalardan çok sayıda koronavirüs topluyor. Ayrıca, bu yarasa virüslerinin insan hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğini açıklayan makaleler yayınladılar.



CİDDİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ



ABD Büyükelçiliği personeli 2018'de laboratuvarı ziyaret etti ve tesiste gözlemlenen protokoller konusunda 'ciddi güvenlik endişeleri olduğunu' açıkladı.



Laboratuvar, Wuhan'da ilk enfeksiyon kümesinin patlak verdiği Huanan ıslak pazarına sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Pazar yeri ayrıca, Wuhan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (WHCDC) adlı başka bir laboratuvardan sadece birkaç yüz metre uzakta.



WHCDC, 605 yarasa da dahil olmak üzere, hastalıklı hayvanları laboratuvarlarında muhafaza etti. Teoriyi destekleyenler, Kovid-19'un bu tesislerin birinden veya her ikisinden de sızarak hayvan pazarına yayılmış olabileceğini iddia ediyor.



DSÖ'DEN FLAŞ ÇAĞRI



Bugüne dek 3 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün flaş çağrısını, ABD merkezli haber ajansı AP duyurmuştu.



'ACİLEN KAPATILSIN'



Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu.



DSÖ'den yapılan açıklamada, 'Hayvanlar, özellikle de vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır.' ifadeleri kullanıldı.



Associated Press ajansının dünyaya duyurduğu habere göre açıklamada, 'Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır' denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.



1 AY İNCELEME YAPMIŞLARDI



Dünya Sağlık Örgütü bilim insanları geçtiğimiz Ocak ayı ortalarında koronavirüsün kaynağını tespit etmek amacıyla Çin'e gitmiş, orada yaklaşık 1 ay boyunca incelemeler gerçekleştirmişti.



Özellikle virüsün ortaya çıktığı varsayılan Wuhan'da kapsamlı araştırmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı ekip, araştırmaları sonrası açıklamalarda bulunmuş ancak son raporlarını paylaşmamışlardı.



SORULAR CEVAPSIZ KALMIŞTI



DSÖ'nün Wuhan'daki soruşturma kapsamında görevlendirdiği ekibin bulguları büyük ölçüde beklendiği gibiydi ve birçok soruyu cevapsız bıraktı.



Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği raporun yayımlanması defalarca ertelendi ve Çin tarafının, pandeminin suçunu üstlenmemek için sonuçları çarpıtmaya çalışıp çalışmadığına dair soruları gündeme getirdi.



Bir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi geçen haftanın sonlarında 'önümüzdeki birkaç gün içinde' raporun yayımlanmaya hazır olacağını beklediklerini söyledi.



Ve Associated Press haber ajansı, bombayı patlatarak bugün yaptığı haberde, Cenevre merkezli bir diplomattan Dünya Sağlık Örgütü'nün neredeyse tamamlanmış raporuna ulaştığını duyurdu.



Raporun resmi olarak yayınlanmadan önce değiştirilip değiştirilemeyeceği belli değil. Diplomat, yayınlanmadan önce raporu gösterme yetkisi olmadığı için kimliğinin tespit edilmesini istemedi.



YARASALAR İLE İNSAN ARASINDA BİR KAYIP HALKA VAR'



Raporda dört senaryo bulunduğunu açıklayan haber ajansı Associated Press, rapordaki en önemli senaryonun koronavirüs ile yarasalardaki virüs arasında başka bir hayvanın aktarım yapmış olduğunu açıklarken virüsün bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının 'son derece düşük bir ihtimal' olduğu belirtildi.



Koronavirüse çok benzer bir türün yarasalarda tespit edildiği belirtilen raporda, 'Yarasalarda tespit edilen virüs ile Kovid-19 arasındaki evrimsel mesafenin birkaç on yılda gerçekleşebileceği, bu da yarasalar ile kovid-19 arasında kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu' bildirildi.



'VİRÜSÜN GIDA YOLUYLA BULAŞMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK'



Raporda yarasalardan insanlara direkt olarak koronavirüsün bulaşma ihtimalinin de çok muhtemel olduğu belirtilirken virüsün 'soğuk zincir' gıda ürünleri yoluyla bulaşıp yayılmasının mümkün olduğunu ancak düşük bir ihtimal olduğu bildirildi.



Pandemi küresel olarak yayılırken, Çin ülkeye gelen dondurulmuş yiyeceklerin ambalajında virüs örnekleri buldu ve bazı durumlarda yerel salgınları izledi.



Rapor, ayrıca, 'soğuk zincir' gıda ürünlerinin virüsün uzun mesafeler arasında yayılmasına neden olabileceğini, ancak salgını tetikleyebileceğinden şüphelendiğini aktardı.



AP'nin ulaştığı raporda, koronavirüs salgınının Aralık 2019'da Wuhan deniz ürünleri pazarında başlayıp başlamadığı konusunda kesin bir bilgi yer almadığı belirtildi.



Öte yandan Wuhan'da tespit edilen vakaların daha hafif vakalar olabileceği ve bunun koronavirüs ile önceki vakalar arasında bir bağlantı sağlayabileceği bildirildi.



Raporda, 'Bu nedenle, salgının kökeninde Huanan pazarının rolü veya virüsün pazara nasıl girdiği hakkında şu anda kesin bir sonuca varılamıyor' ifadeleri yer alıyor.



AP, rapora dayanarak pangolinlerde koronavirüse oldukça benzer virüsler bulunduğunu belirtirken aynı zamanda vizonların ve kedilerin koronavirüse duyarlı olduğunu ve taşıyıcı olabileceklerinin altını çizdi.



Raporda ayrıca koronavirüsün insandan insana solunum yolu enfeksiyonu olarak başlama olasılığının çok düşük olduğunu ve çoğu uzmanın bu konuda hemfikir olduğu belirtildi.



Wuhan'daki araştırmayı yöneten DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek ise yaptığı açıklamada, raporun son halini aldığını, tercümelerinin yapılmasıyla önümüzdeki birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.