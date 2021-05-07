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Whatsapp için süre doldu! 1 hafta içinde geri adım atmazsa...

Türkiye'deki kullanıcılara ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Bilindiği gibi Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesi zorlaması sonrasında uzun süre gündem olmuş ve bu zaman dilimi içerisinde son dakika haberini alan milyonlarca kullanıcı Whatsapp'ı terk etmişti

Teknoloji / 7 Mayıs 2021 Cuma 09:24
Whatsapp için süre doldu! 1 hafta içinde geri adım atmazsa...

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılara da ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı.

Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. KVKK, bu tarihte şirketin geri adım atmaması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak.

Kurul, ilk etapta şirkete idari para cezası kesecek. Kurul, ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve kurul tarafından verilen kararlara uyulmadığı gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası kesecek.

Kurulun ikinci adım olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazarak, uygulamanın engellenmesini talep edeceği öğrenildi.

Kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.

Ancak WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve bir lisansı bulunmadığı için, 'kişisel verilerin güvenliğinin ihlali' uyarınca engellenmesi talebinde bulunulacak.

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