Manş Denizi’nde savaş an meselesi! Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!

İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde yaşanan balıkçılık krizi büyüyor. Fransa'nın abluka tehdidi sonrası İngiltere, Jersey'e iki donanma gemisi gönderirken, Fransa da buna aynı şekilde yanıt verdi. Öte yandan bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüntüler tansiyonu yükseltti.



Manş Denizi'ndeki Jersey Adası çevresindeki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıklar yaşanmasının ardından İngiltere ile Fransa arasında kriz çıktı. Daha önce de gündem olan konu, son günlerde yaşananların ardından büyük bir gerginliğe dönüşürken, önce İngiltere, sonrasında ise Fransa bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Dün yaşananlar savaş hazırlığı görüntülerini andırırken, iki ülke arasında yaşanan krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.



Kelimenin tam anlamıyla bir arbedenin yaşandığı liman çevresinde, bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüldü. Cep telefonuyla görüntülenen çarpışma sırasında, kıyıda bulunanların tezahürat yaptığı da yine video kaydına yansıdı.





Sorun, Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden 'geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair' kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.



Ada çevresinde Fransız balıkçılar ile Jersey sakinleri arasında çok ciddi sürtüşmeler yaşandı. Bir Fransız balıkçı teknesinin bir İngiliz teknesini 'çarparak bölgeden uzaklaştırdığı' görüldü.



Fransız balıkçılar dün de yaklaşık 100 tekneyle protesto gösterisi düzenledi. İngiliz basını, Fransız balıkçıların 'Trafalgar Savaşı'nı yeniden yaşatırız' şeklindeki demeçlerine yer vererek gerilimi artırdı.





KARŞILIKLI GEMİ GÖNDERDİLER

İngiliz hükümeti, önceki gün Jersey Adası'na 'ihtiyati önlem' olarak iki donanma gemisi gönderdi. İngiltere Savunma Bakanlığı, 'HMS Severn' ve 'HMS Tamar' gemilerinin, deniz güvenliği devriyesi için gönderildiğini savundu.



Daha sonra Fransa da Jersey Adası'na iki donanma gemisi yolladı. Yetkililerden yapılan açıklamada, Fransız balıkçıların Jersey Adası'nda Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşullarını protesto ettiği, bu nedenle ada yakınlarına iki donanma gemisi gönderildiği belirtildi.



AB: ANLAŞMA İHLAL EDİLDİ

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık nedeniyle başlayan gerilimde taraflara itidal çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Vivian Loonela, İngiliz makamların, Jersey karasularında 1 Mayıs tarihinden itibaren 41 AB gemisine balıkçılık ruhsatı verdiğini anımsatırken, 'İngiltere, bu lisanslara ilave koşullar getirdi.



Bunun, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine uymadığı görüşündeyiz' diye konuştu. Loonela, itidal çağrısı yaparken, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine tamamen uyulması gerektiğini de vurguladı.







JERSEY NEREDE?

Jersey adası, Fransa'ya sadece 22 kilometre uzakta olmasına rağmen, tarihi gelişmeler sonucu 1200'lü yıllarda Normandiya'dan ayrıldı ve İngiliz krallığına katıldı. Bununla birlikte Jersey, günümüzde Birleşik Krallık içerisinde yer almıyor ve özerk yönetime sahip.



Adanın savunması ise İngiltere'ye ait. Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i sadece 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor.





Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.