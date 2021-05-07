USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Başkan Erdoğan'ın azınlık cemaatleriyle yaptığı iftarın detayları ortaya çıktı: En mükemmel cumhurbaşkanıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Çankaya Köşkü'nde azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarın çok samimi bir ortamda geçtiğini ve taleplerini dile getirdiklerini belirten Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Başkan Erdoğan'ın Rumlara çağrı yaparak, "Yunanistan'a giden Rumlar ülkelerine dönsün. Gelsinler, ülkelerine sahip çıksınlar" dediğini belirtti. Susin, "Kilisemizin önüne polis noktası kurulacağı müjdesini aldık. Duygularımı anlatamam, gözlerim yaşardı." dedi. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis ise yaptığı açıklamada, "Azınlıkların bu ülkenin değerleri olduğunu, eşit ve kardeşçe yaşadığımızı vurguladı. Kendileri, bugüne kadar görev yapmış en mükemmel cumhurbaşkanıdır." ifadelerini kullandı.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 09:00
Başkan Erdoğan'ın azınlık cemaatleriyle yaptığı iftarın detayları ortaya çıktı: En mükemmel cumhurbaşkanıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Çankaya Köşkü'nde azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu yemeğe katılan cemaat temsilcileri, yemek masasındaki ortamı ve konuşulanları anlattı.

Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, çok sıcak ve samimi bir ortamda iftar programında buluştuklarını belirterek şunları anlattı:

Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her zaman olduğu gibi son derece içten, sıcak duygularla bizi ağırladı. 22 kişi olarak katıldığımız iftarda 'hoş geldiniz' konuşmasını yaptıktan sonra bizler de birer konuşma yaptık.



Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir dikkatle dinledi bizi. Azınlık temsilcileri olarak son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle kendilerine teşekkür ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile program sonunda birlikte fotoğraf çektirdik, bize hediyeler sundu. Biz de paskalyadan yeni çıktığımız için kendilerine paskalya sepeti arz ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı'nı beklerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile taleplerimiz, önerilerimiz hakkında sohbet ettik. Kilisemize bir polis noktası konulmasının gerekliliğini dile getirdim.

Sayın İçişleri Bakanı o anda harekete geçti. Bu sabah da (dün) beni erken saatte aradılar, kilisemizin önüne polis noktası kurulacağı müjdesini aldık. Duygularımı anlatamam, gözlerim yaşardı. Çorlu'daydım, heyecanla İstanbul'a hareket ettim.



Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmasında dinlerarası hiçbir ayrımın olmadığını, tek bayrak altında barış ve kardeşlik içinde yaşadığımızı, azınlıkların eşit haklara sahip olduğunu özellikle vurguladı. Bir çağrıda da bulunarak, 'Yunanistan'a giden Rumlar ülkelerine dönsün, burası onların da ülkesi, gelsinler sahip çıksınlar ülkelerine' dedi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını talihsiz olarak niteledi. 'Sözde soykırım iddiasının hiçbir kıymeti yok. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor' dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadmi Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriğ İsahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir



BUGÜNE KADARKİ EN GÜZEL ORTAMDI

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de gelmiş geçmiş en başarılı başbakan ve cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı.

Yuvanidis, şunları kaydetti: 'Bugüne kadarki en güzel ortam oldu. Çok ama çok güzel geçti.
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizle tek tek konuştu. Azınlıkların bu ülkenin değerleri olduğunu ve hiçbir ayrım gözetilmeden birlik, eşitlik, barış içinde yaşadığımızı vurguladı. Bu ülkede bugüne kadar görev yapmış en mükemmel başbakan ve cumhurbaşkanı kendileridir.

Saygısını, sevgisini, samimiyetini anlamak için yüzüne bakmanız yetiyor. Sözde soykırım konusu kendilerini rahatsız etmiş epey. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, 'Böyle konuşmaması lazımdı, arşivleri açtık, hukuken ve tarihi anlamda açık olduk' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement