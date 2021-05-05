USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Ünlü isimlerden ve siyasetçilerden 20'li yaşlar paylaşımları

Sosyal medya birkaç gündür ünlü isimlerin 20’li yaşlarına ait fotoğraflarla çalkalanıyor. Bir akım haline gelen bu etkinliğin çıkış noktası da haliyle merak ediliyor.

Güncel / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 13:48
Ünlü isimlerden ve siyasetçilerden 20'li yaşlar paylaşımları

Instagram ve Twitter'da gündem olan '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ederken, sizler için paylaşımda bulunan ünlü isimleri derledik.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN


DEVLET BAHÇELİ


AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: ''Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi.'


Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.' notuyla paylaşım yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz yaylalarına çıktığı gençlik günlerine ait bir fotoğraf yayınladı.


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)'




Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: 'Gençlik başımda duman...'



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

MUHARREM İNCE

Ali BabacanKemal KılıçdaroğluMustafa Destici

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement