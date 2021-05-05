Ünlü isimlerden ve siyasetçilerden 20'li yaşlar paylaşımları

Instagram ve Twitter'da gündem olan '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.



Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ederken, sizler için paylaşımda bulunan ünlü isimleri derledik.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN





DEVLET BAHÇELİ





AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: ''Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi.'





Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.' notuyla paylaşım yaptı.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz yaylalarına çıktığı gençlik günlerine ait bir fotoğraf yayınladı.





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)'









Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: 'Gençlik başımda duman...'







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş



MUHARREM İNCE



