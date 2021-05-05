Şeyda Taluk, CHP’nin kanalında skandal sözler söyledi: Coronavirüs yaşlıları vuruyor en yaşlı seçmen de AK Parti'de

Şeyda Taluk, CHP'nin kanalında skandal sözler söyledi. Canlı yayında 'Coronavirüs ağırlıklı olarakyaşlıları vuruyor en yaşlı seçmen de AK Parti'de' dedi. Sosyal medyada tepki fırtınası esti. O da özür dileyeceği yerde bu işten para kazanmayı denedi. Hepsini mahkemeye verdi.



Halkla ilişkilerci Doç. Şeyda Taluk, CHP'nin Halk TV'sine çıktı. AK Parti seçmenine çirkin sözlerle sataştı. Kınayanları ise tek tek kayıt altına aldı.



Sonra da avukatlarını adliyelere yolladı. Hepsine dava açtırdı. Sadece Çağlayan Adliyesi'ndeki dosyaların sayısı 4 bine ulaştı...