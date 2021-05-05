Mısır Dışişleri açıkladı: Kritik görüşme başladı!

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de temaslarda bulunacağı açıklanmıştı. Mısır Dişişleri Bakanlığı kritik görüşmenin başladığını duyurdu.



Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedilmişti.



Son dakika Türkiye-Mısır görüşmesi... Tarih belli olduSon dakika! Türkiye-Mısır görüşmesi... Tarih belli oldu

Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde durulacağı belirtilmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.



Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında bulunmuştu.



Çavuşoğlu, heyetin, bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.



TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ



Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.



Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.