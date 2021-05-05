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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 68'e yükseldi. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bakan Akar, Irak'ın ve tüm sınır ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterildiğini de bir kez daha vurguladı.

Güncel / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:39
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 68'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Akar, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterildiğini belirtti.

68 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım.

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.

Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor.

"YUNANİSTAN TEHDİT DİLİ İLE BİR YERE VARAMAZ"

Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz.

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