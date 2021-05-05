USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İsrail'de Netanyahu'nun eski bakanından bomba ifadeler: Gözü dönmüş diktatör ve zorba

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Netanyahu’nun koalisyon hükümeti kurmak için görüştüğü, Yamina-Sağ'a partisi liderlerinden Ayelet Şaked'in gece yarısı basına sızdığı ses kaydında, 'Netanyahu ve eşi Sara 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatör ve zorba' olarak nitelendirildi.

Dünya / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 11:40
İsrail'de Netanyahu'nun eski bakanından bomba ifadeler: Gözü dönmüş diktatör ve zorba

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 6 Nisan'da hükümet kurmak için İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verdiği süre sonda erdi. Netanyahu'nun koalisyon kurmak için müzakere ettiği Yamina-Sağ'a partisinin önde gelen temsilcilerinden ve Netanyahu'nun 2015-2019 yıllarındaki kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ayelet Şaked'in ses kaydı basına sızdı. Gece yarısı sızan ses kaydında Şaked'in Netanyahu ve eşi Sara hakkında, 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz ediyor.

"NETANYAHU ADETA DİKTATÖR VE ZORBA"

Şaked'in Netanyahu hükümeti hakkında konuştuğu ses kaydında "İktidarda kalmak istiyor. Onun (Netanyahu) ve karısı (Sara) güç arzusu var. Adeta Diktatörler! Hatta bir gibiler. Kenara çekilmeye hiç hazır değiller.

Biz öyle değiliz. Netanyahu'nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?' ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİ

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Netanyahu'ya verilen süre dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Rivlin'in, 23 Mart seçimlerinde Likud partisinden sonra ikinci sırada gelen Yesh Atid (Gelecek Var) partisinden 57 yaşındaki Yair Lapid liderine görevlendirilebileceği üzerinde duruluyor.

Benyamin NetanyahuİsrailMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement