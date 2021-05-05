İnanılmaz olay! 25 yaşındaki kadın 'dokuz' doğurdu

25 yaşındaki genç kadın tam 9 bebek doğurdu. Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi. Anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şaşkına çeviren olay Fas'ta yaşayan bir Mali vatandaşı tarafından gerçekleşti.
Mali Sağlık Bakanlığı, Mali vatandaşı olan Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka kentinde bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve 9 bebek dünyaya getirdiğini, anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Halime Sisi (25) Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği kaydedildi.