Gönül Dağı dizisinden sevindiren karar!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 27.Bölümünün 2.Fragmanı bu hafta güzel gelişmelerin olacağını gösterdi. Taner yaşadığı romantik dakikalar sonrasında aynı zamanda başvurusunun kabul edildiğini de öğrenecek ve sevincini etrafındakilerle paylaşacak.



Fragmanda amcaoğullarının 'yerli otomobil' ile icatlar yarışmasına katıldıkları görülüyor. Selami ve Keriman Sefer’den evi kendilerine satmalarını isterken, ne yapacaklarını şaşıran Sefer ve Zahide ise çözümü aileleri ile barıştırmakta buluyor. Velayet davasını kazanan Zahide ve Sefer Ramazan Bayramı sonrası düğün yapmayı planlar.



Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü ekranda olacak.