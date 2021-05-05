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Ekrem İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü'nü görevden aldı

İBB'nin Adalar'da satın aldığı atların büyük bir bölümünün kaybolmasının ardından gelen tepkiler sonucu, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun görevden alındı.

Güncel / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 10:03
Ekrem İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü'nü görevden aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki fayton ve atları Ocak 2020'de satın almış ve Adalar'da elektrikli araçlar dönemi başlamıştı.

Atların akıbeti ise o günden bu yana merak konusu oldu.

978 AT KAYIP
İBB yönetiminin Anadolu'nun muhtelif bölgelerindeki kişi ve kurumlara hibe edildiğini açıkladığı atların kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, atlardan 978 tanesinin kayıp olduğunu açıkladı.

Altunay, 'İBB Meclisi'nin de onayıyla 1.200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp.' ifadelerini kullandı.

İBB'den yapılan açıklamada, atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiği duyuruldu.

İMAMOĞLU, MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALDI
İBB yönetimine yakın medya kuruluşlarının gündeme getirmekten çekindiği olaya ilişkin AK Parti yöneticilerinin bu açıklamalarına yeterli cevap verilemedi.

Kayıp atlar konusuna gelen tepkilerin ardından Ekrem İmamoğlu yönetimi, görevden alma yoluna gitti.

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun görevinden alındı.

'SADECE ATLAR DEĞİL, BÜTÜN HAYVANLAR TEHLİKEDE'
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaparak söz konusu atların akıbetini sordu.

Göksu, AK Parti ve CHP dönemlerinde İstanbul'da verilen veterinerlik hizmetlerinin karşılaştırıldığı bir görsel paylaştı.

Göksu, 'İstanbul'da sadece Atlar değil, bütün hayvanlar tehlikede. CHP'li İBB'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu bize 224 atın ölüme terk edilmesinin sürpriz olmadığını gösteriyor. İBB'nin 2020 yılı hayvan bakım karnesi burada. Peki 978 At Nerede' dedi.

Ak PartiCahit Altunay

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