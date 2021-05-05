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Dizi sektöründe cinsel saldırı skandalı! Ünlü olmak için gitti hayatının şokunu yaşadı

Televizyon dizilerinde oynamak isteyen genç kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Güncel / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:26
Dizi sektöründe cinsel saldırı skandalı! Ünlü olmak için gitti hayatının şokunu yaşadı

Televizyon dizilerinde oynamak isteyen genç kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı.

NETFLIX DİZİSİNDE OYNATACAĞIM DEDİ

F. Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kızı arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi.



EVİNDE GENÇ KADINA SALDIRDI

Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamadı. Ancak İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına saldırdı.



SPERM EŞLEŞTİ

Büyük şok yaşayan genç kadın, şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti.

19.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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