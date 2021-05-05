Covid-19'u bitirmek için ABD'den bomba hamle!

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai Twitter'dan yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Bu küresel bir sağlık krizi ve COVID-19 pandemisinin olağandışı şartları, olağan dışı tedbirleri de gerekli kılıyor. Yönetim (Washington) fikri mülkiyet haklarının korunmasına fazlasıyla inanıyor, fakat pandemiyi bitirmeye hizmet için COVID-19 aşılarına yönelik bu korumalardan feragat edilmesine destek veriyor."



ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde fikri mülkiyet haklarına ilişkin yürütülen müzakerelere aktif şekilde katılacağını vurgulayan Tai, "Bu görüşmeler, kurumun mutabakat temelli doğası ve meselenin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, zaman alacaktır" mesajını aktardı.



Amerikan yönetiminin hedefinin mümkün mertebe en hızlı şekilde en fazla insana güvenli ve etkili aşının ulaştırılması olduğunu belirten Katherine Tai, özel sektörle ve olası ortaklarla çalışarak, aşı üretimi ve dağıtımını artırma yolundaki çabalarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.