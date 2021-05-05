Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tam kapanmanın 6'ncı gününde kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı saat 16.30'da video konferans ile yapılacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.



Toplantıda mutasyonlar, tam kapanmanın etkileri, son vaka tablosu, hastanelerdeki son durum ve aşılama gibi önemli konu başlıkları ele alınacak.



Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18.00'de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.