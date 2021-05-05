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Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller!

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

Güncel / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:24
Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller!

Vaka sayısı en çok azalan illeri açıklayan Bakan Koca, ''Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıklamıştı. Koca, Twitter'daki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, 'Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek.' ifadesine yer verdi.



BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

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Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli'de 498,7, Tekirdağ'da 489,89, Çanakkale'de 439,11, Kocaeli'de 437,65 oldu.

EN AZ VAKA ŞIRNAK'TA

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

TAM KAPANMA ÖNCESİYLE KARŞILAŞTIRMA

İstanbul'da geçen hafta 100 bin kişide vaka sayısı 854,75'ken bu hafta vaka sayısı 532,02'ye düştü. Ankara'da geçen hafta 567,88 olan vaka sayısı bu hafta 361,52 oldu. İzmir'de de geçen hafta 335,09 olan vaka sayısı bu hafta 223,34 oldu.

TRAKYA'DA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller arasında bulunuyor.

Geçen haftaya göre vaka sayılarında önemli düşüşler görülmesine karşın iller sıralamasında, 100 binde 489,89 vaka sayısı ile Tekirdağ 3'üncü, 498,70 vaka sayısıyla Kırklareli 4'üncü, 340,88 vaka sayısıyla da Edirne 18'inci oldu.

Takipler sonucu, yüksek vakalara ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da uyarılarla bu görüşmelerin önlenmesi, artan vakalar sonrası vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması ve kısıtlamanın etkisiyle vaka sayıları nisandan bu yana düşüyor.

İŞTE EN YÜKSEKTEN EN AZA DOĞRU VAKA SIRALAMASI

İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31), Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04), Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45), Sivas (285,58), Ağrı (285), Yozgat (280,37), Karabük (274,2), Çankırı (267,63), Samsun (267,54), Aksaray (266,9), Kırşehir (256,75), Karaman (256,55), Ardahan (251,66), Gümüşhane (248,41), Kilis (244,41), Isparta (243,92), Trabzon (237,71), Manisa (223,63), İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14), Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32), Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12).

Giresun

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