Bakan Elvan'dan kritik temas!

Amerikan Şirketler Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizde önemli yatırımları bulunan, ihracata, inovasyona ve istihdama katkılar sunan şirketlerin oluşturduğu Amerikan Şirketler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik." açıklamasında bulundu.