Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu! 'Kanuni'den ilk görev...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı.' dedi.



İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun.' dedi.







