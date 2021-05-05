Afrin'de terör saldırısı! Çok sayıda çocuk yaralandı!

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, 5 çocuk yaralandı. MSB yaptığı paylaşımda "terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği bildirildi.
Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
MSB: ÇOCUKLARI HEDEF ALACAK KADAR ALÇAKLAR
İftar öncesi düzenlenen saldırıya MSB'den sert tepki geldi. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:
Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı. İfadelerini kullandı.