Başkan Erdoğan konuşuyor! 1 Haziran sonrası...!!!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Haziran sonrası normalleşme gündemiyle Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı.



Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.



Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıklıyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık.



19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.



19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tedbir ettik.



Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.



TARAFTARLAR TRİBÜNE DÖNÜYOR



Süper Lig'i önümüzdeki sezon taraftarlarımızla gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.



Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.



TÜM TÜRKİYE'NİN PROJESİDİR



Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.



Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz.



Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Attığımız tüm adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var.



NATO ÜYESİ ÜLKEYE YAPILAN İLK İHA SATIŞIMIZLA İLGİLİ ANLAŞMAYI İMZALADIK



Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.



Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında önemli başlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



Ayrıca şirket temsilcilerin tüm sorularını bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk.



27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü münasebetiyle eski adıyla Yassı ada, milletimizin verdiği adıyla yaslı ada ve bizim dönüştürdüğümüz Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda bir araya geldik.



BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ BU ASRIN SEMBOL ESERLERİNDEN BİR TANESİDİR



Cuma günü milletimizin 150 yıllık hayali olan Taksim Camii'nin açılış törenindeydik. Şimdiden İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, milletimizin İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediyesi olarak şehrin siluetindeki yerini almıştır. Birileri bu eseri kalkıp da İstanbul'umuz için böyle farklı veyahutta bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Eyüp Sultan'ı görebilir. Bunlar bizim için tabii ki sembol eserler. Onlar o asırların sembol eserleriyle işte şu anda bizim de Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir.



Bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya dikilmesi 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması, oradan tüm İstanbul'u bütün güzelliklerini seyredebilme imkanını vermesi bu devrin sembol eserlerinden bir tanesidir.



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