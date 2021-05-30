Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!

Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan firari şüpheli Serkan Keskinkılıç, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



ÜNLÜLERDEN TEPKİ



Olay taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna bir çok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki göstermişti.



